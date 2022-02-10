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İzmir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

10.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir adrese yönelik düzenlediği operasyonda T.A (31) gözaltına alındı.

Yapılan incelemede zanlı hakkında terör örgütü PKK üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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