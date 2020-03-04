YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de Kıbrıs gazisi askere gitmek için dilekçe verdi

İzmir'de Kıbrıs gazisi askere gitmek için dilekçe verdi

İZMİR HABERLERİ  | 04.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

İzmir'de Kıbrıs gazisi askere gitmek için dilekçe verdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mümin Elmas, askere gitmek için dilekçe verdi.

Torbalı Askerlik Şubesi Başkanlığına gelerek Suriye'de görev yapmak üzere askere alınması için talep yazısını veren Elmas, Suriye'de mücadele veren Mehmetçiğe destek olmak istediğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na ilk kafile ile 1974 yılında hava indirme eri olarak katıldığını, 8,5 ay görev yaptığını anlatan Mümin Elmas, "Son gelen şehit haberlerinden sonra askerlerimizin yanında olmak, onlara moral vermek için askerlik başvurumu yaptım. Görev verilmesi halinde bundan önce yaptığım gibi vatanım ve milletimin birlik, beraberliği için savaşırım." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
İdlib Kıbrıs gazisi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:32
Öğle
13:28
İkindi
16:41
Akşam
19:14
Yatsı
20:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Göksel Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Nazlı Deniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Başkanı Yetişkin’den kargo firmasına teşekkür

Başkanı Yetişkin’den kargo firmasına teşekkür

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Sağlık-Sen’den döner sermaye başvurusu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.