İzmir'de kınalı bamyanın hasadı başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde kınalı bamyanın hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımda 35'in İzi" projesi kapsamında Yalnızev Mahallesi'nde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde ilçede ilk kez ekilen kınalı bamyanın hasadı gerçekleştirildi.

Yalnızev, Küçükkaya ve Sarıdere mahallerinde Sultani bamyaya alternatif olarak 10 dekarlık alana ekimi yapılan kınalı bamya çiftçiler için yeni gelir kapısı oldu.

Aynı zamanda kınalı bamya, zeytinyağlı yemekleriyle ünlü Ege'de sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Pazarda kilogramı 20 liradan alıcı bulan kınalı bamya başta Muğla ve Antalya olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

- İzmir bamya yetiştiriciliğinde 3'üncü sırada

Bamyanın önemli yaz sebzelerinden biri olduğuna dikkati çeken İzmir Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, Bergama bölgesine yerel bir çeşit olan Bornova 2003 çeşidinin tohumlarını dağıttıklarını söyledi.

Bamyanın besleyici değeri yüksek bir sebze olduğunu belirten Kılıç, "Bamya yetiştiriciliğinde ilimiz 3'üncü sırada yer alıyor. 6 bin 200 dekarda 4 bin 750 ton bamya üretiyoruz. Bamya üretiminde Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 12'sini karşılıyoruz. Bergama ilçemiz de İzmir genelinde bu bamyanın yaklaşık yüzde 43'ünü üretiyor. Neredeyse yarısına yakınını Bergama gerçekleştiriyor. O yüzden bugün burada olan bize destek veren çiftçilerimize ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Yalnızev Mahallesi'nde 2 dekarda kınalı bamya eken çiftçi Murat Acar ise mahsulden memnun olduğunu dile getirerek, "Çiftçiler olarak tarlalarımızda ekimini gerçekleştirdik. Bamyamızın verimi gayet iyi. Kooperatifleşme olduğu sürece ürünün satışını her zaman yapabiliriz." dedi.

Konuşmaların ardından Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İl Tarım Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç ve beraberindekiler tarlada çiftçileri dinleyip incelemelerde bulundu.

Etkinlikte aşure ikramında bulunuldu.

