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İzmir’de kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı

13.11.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Torbalı ilçesinde, tartıştığı kiracısını tabancayla vurarak öldüren ev sahibi yakalandı.

İzmir’de kiracısını öldüren ev sahibi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, dün, Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Ev sahibi H.İ.U. (79) ile kiracısı Ahmet Alkan (29) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını tabancayla vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Öte yandan, olay yerinden kaçan ev sahibinin Demirci Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla H.İ.U.’yu kıskıvrak yakaladı. Zanlı gözaltına alınarak karakola götürülürken, şüphelinin kiracısını evden çıkmak istemediği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

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