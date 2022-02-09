İzmir'de kızını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan annenin yargılanmasına başlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde 29 yaşındaki kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne ile tutuksuz sanıklar baba ve kardeşinin yargılanmasına başlandı.

İzmir Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayşe Vural, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar baba Saffet Vural ile kardeş Ömer Vural ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık anne Ayşe Vural, ailelerini uyuşturucunun mahvettiğini söyledi.

Son olay yaşanmadan 10 ay önce kızının kendisini dövdüğünü ileri süren Vural, şunları kaydetti:

"Elini tuttum sakinleşsin diye. Kriz geçtikten sonra ağlayıp özür diliyordu. Bana çiçek almıştı, o çiçeği birkaç gün sonra vazoyla kafamda kırdı. Kendimizi hep suçlu hissettik. Tedavisi için hep uğraştık. Zeynep'i uyuşturucudan önce tanımanızı isterdim. Çok tatlı bir çocuktu ama bizi uyuşturucu bu hale getirdi. Çok hatalıyım. Kızımın uyuşturucu kullandığını çok geç anladım. Bana eskortluk ve ufak tefek hırsızlıklar yaptığını söyledi ama hiçbir şey yapamadık."

Vural, kızının kaybolduğunu düşünüp karakola şikayetçi olduğunu, eve gelince dolapta bulduğunu belirtti.

Kendilerine kızının çatal ve bıçakla zarar vermemesi için kalın giyindiklerini ve kızının çok sefer intihara kalkıştığını anlatan Vural, "Olay günü saçımdan çekip üzerimde para aramaya başladı. Kurtulmak için fularından çektim ve yere düştü. Yerde bulduğum poşeti ağzına bastırdım. Yerde sızar gibi oldu. Oğluma bayıldığını söyledim. Sızmış gibiydi. Odadaki pislikleri temizledim. Bir daha yanına gittiğimde buz gibiydi. Öldüğünü anlayınca gidip teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan Ömer Vural ise kardeşinin birçok kez intihara teşebbüs ettiğini belirterek, "Anne ve babama şiddet uyguladı. Gece bize zarar vermesin diye kapılarımızı kilitliyorduk. Olay günü babamla salondaydık. Annem de Zeynep ile ilgileniyordu. Olayı duymadım ama sonra annem beni çağırıp Zeynep'in sızdığını söyledi. Kucaklayıp odasına götürdüm. Ertesi gün sabah annem babamla bizi çağırıp 'Zeynep bana saldırdı, kendimi korumak için öldürdüm' dedi. Sonra da teslim olmaya gitti." diye konuştu.

Tutuksuz sanık baba Saffet Vural ise kızının 3 kez cep telefonunu satıp parasıyla uyuşturucu aldığını belirtti.

Kızının birçok kez evden gidip birkaç gün sonra döndüğünü anlatan Saffet Vural, "Annesine ve kardeşine birçok kez saldırdı. 11 yıl çok fazla acı çektik. Onu kurtarmak için yapmadığımız fedakarlık kalmadı. Eşimin suçu yok. Zeynep ile uğraşırken biz de her şeyimizi kaybettik. Ayşe bizi çağırıp Zeynep'i öldürdüğünü söylediğinde haberim oldu." dedi.

Daha sonra tanık olarak dinlenen ailenin diğer kızı E.A'nın eşi T.A. da Zeynep'in ailesine şiddet uyguladığını yineleyerek, Zeynep'in kendi çocuklarını da öldürme planı yaptığını, eşinin boğazını sıktığını savundu.

Sanık avukatı Mehmet Ali Orman ise evde normal bir yaşam olmadığını ifade ederek, "Müvekkilim kızı için çok mücadele etmiş. Olaydan 5 ay önce Zeynep'in devlet zoruyla tedavi olması için savcılığa kadar gitmiş. Müvekkilim bu olayda kendini savunmuştur." dedi.

Mahkeme heyeti verilen ifadelerin ardından, Ayşe Vural'ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarını yurt dışı çıkış yasağı olarak değiştirilmesine, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmetti.

Duruşma, 23 Mart'a ertelendi.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de anne Ayşe Vural, kızı Zeynep Vural'ı boğarak öldürdüğünü söyleyerek, teslim olmuştu. Eve giden polis ve sağlık ekiplerince Vural'ın cesedinin bulunmasının ardından anne ile eşi ve oğlu gözaltına alınmıştı.

Ayşe Vural tutuklanırken, baba ve kardeş adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

