İzmir'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi

İZMİR (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi.

KKTC İzmir Başkonsolosluğundaki resepsiyona, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, şehit yakını ve gazi dernekleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kutlamaları kabul eden KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, katılımcılara teşekkür ederek, "Kendimizi anavatanda hiçbir zaman yalnız hissetmedik. Yine yalnız bırakmadınız. Kuruluşumuzun yıl dönümünü coşkuyla kutladık." dedi.



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