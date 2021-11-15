YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi

İzmir'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi

15.11.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi

İZMİR (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi.

KKTC İzmir Başkonsolosluğundaki resepsiyona, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, şehit yakını ve gazi dernekleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kutlamaları kabul eden KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç, katılımcılara teşekkür ederek, "Kendimizi anavatanda hiçbir zaman yalnız hissetmedik. Yine yalnız bırakmadınız. Kuruluşumuzun yıl dönümünü coşkuyla kutladık." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Sahte bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan şebekeye operasyonSahte bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

İzmir Namaz Vakitleri 15 Kasım Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:01
İkindi
15:42
Akşam
18:06
Yatsı
19:26
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Aliağa İlçe Başkanlığının açılışında konuştu:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'da şüpheli ölüm

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Fenerbahçe Beko-AX Armani Exchange Milan maçının ardından

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.