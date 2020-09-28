YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

İZMİR HABERLERİ  | 28.09.2020 02:43 | Son Güncelleme

İzmir'de komşular arasında çıkan kavgada biri ağır iki kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi 5821. Sokak'ta Can S. (21) komşusu İbrahim B’nin evinin önüne gelerek bağırmaya başladı.

O sırada evde bulunan İbrahim B. ve oğlu Abdullah B. (18), aşağı inerek Can S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah B, Can S’yi bıçakla yaraladı. Arbede esnasında baba İbrahim B. de hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Can S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Abdullah B. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildiKoronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan imam hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek
Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaya devam edecek
Beyşehir Gölü’nde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı
Beyşehir Gölü’nde ödüllü fotoğraf yarışması yapıldı
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Kayserispor eski futbolcusu Levent Kurt: "İnadın Kayserispor’a faydası yok"
Denizlispor, Antalyaspor karşılaması hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Antalyaspor karşılaması hazırlıklarını tamamladı

İzmir Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:58
Öğle
13:07
İkindi
16:28
Akşam
19:07
Yatsı
20:23

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Nazlıdeniz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.