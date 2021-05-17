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İzmir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

17.05.2021 06:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Altınyol'dan Konak istikametine giden Berkant S. (22) yönetimindeki 35 SBU 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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