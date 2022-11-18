İzmir'de köpeği telef ettiği iddia edilen sanığın 6 yıla kadar hapsi istendi

İlçede bir kulübenin yakılarak içindeki köpeğin telef edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Seferihisar 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Ö.F.B'nin köpek kulübesine zarar verip köpeği kasten öldürdüğü anlatıldı.

Sanığın, başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen kullanılamaz hale getirdiği için 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, suçun yakıcı maddeyle işlenmesi sebebiyle cezanın 8 aydan 6 yıla kadar uygulanması talep edildi.

Seferihisar ilçesinde 13 Ekim'de yaşanan olayda, demir kafesli bir kulübeyi üzerine yanıcı madde döküp yakarak içindeki köpeği telef ettiği ileri sürülen Ö.F.B. tutuklanmıştı.

