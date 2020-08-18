YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler

İzmir'de Kovid-19 nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler

İZMİR HABERLERİ  | 18.08.2020 22:49 | Son Güncelleme

Kent genelindeki düğün törenlerine gelin ve damadın birinci derece yakınları haricindeki 65 yaş ve üstündekiler katılamayacak - alışverişlerini 10.00-12.00 saatlerinde yapabilecek, toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatlerinde kullanabilecek

İZMİR (AA) - İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları hakkındaki genelgesi doğrultusunda bazı kararlar aldığı belirtildi.

Buna göre 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik tedbirler şöyle sıralandı:

"Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına, düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına, taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına, asker uğurlama törenlerine katılmamalarına, mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

Köylülerin yolu kullanan maden kamyonlarına tepkisi

İzmir Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:22
Öğle
13:20
İkindi
17:05
Akşam
20:09
Yatsı
21:33

İzmir Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi

Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Huqqabaz İzmir’e geliyor

Huqqabaz İzmir’e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.