YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de Kovid-19 vakalarının arttığı mahallede ek önlemler alındı

İzmir'de Kovid-19 vakalarının arttığı mahallede ek önlemler alındı

İZMİR HABERLERİ  | 24.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Vaka sayısının arttığı Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde filyasyon ekipleri vatandaşlardan test için numune aldı - Kaymakam Bahri Tiryaki: - "Mahalle genelinde herhangi bir şekilde karantina söz konusu değil"

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesine bağlı 2 bin 700 kişinin yaşadığı Küner Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ek tedbirler alındı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, dün itibarıyla mahalle genelinde vaka sayısının artmasının ardından sabah saatlerinde Küner'e geldi.

Özel kıyafetli 20 kişiden oluşan ekip, öncelikle mahallede yaşayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunanlara Kovid-19 testi yaptı.

Mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alınırken ekipler girişte vatandaşların ateşini ölçtü, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Mahalle sakinlerinin gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları konusunda camiden ve jandarma araçlarından uyarı anonsları yapıldı.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede ilk vakanın 3 gün önce tespit edildiğini, vaka sayısının artmasıyla mahalle genelinde ek tedbirler aldıklarını belirtti.

Tiryaki, "Mahallede yaşayan herkese maske takma zorunluluğu getirdik. Vatandaşların gittiği kahvehane, berber ve ibadetlerini yaptıkları camiyi mahalle genelinde hastalık bitinceye kadar kapatma kararı aldık. Mahalle genelinde herhangi bir şekilde karantina söz konusu değil. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gerekli görürse değerlendirir. Mahalle genelinde minibüs ve ticari taksi sahibi ve şoförlük yapan çok kişi var. Kontrol amaçlı onlara da test yapıldı." dedi.

Tiryaki, testleri pozitif çıkanların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi. Kaymakam Tiryaki, bu süre boyunca söz konusu kişilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydan ise hastalığın daha fazla yayılmaması konusunda Kaymakamlığın ek önlemler aldığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

4 yaşındaki Ömer, 5 saat sonra buğday tarlasında bulundu

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Forklift kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Karaköprü’de yeni yol çalışması

Karaköprü’de yeni yol çalışması

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İzmir Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:42
Öğle
13:19
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dalgıç Eczanesi
Balcova
İlayda Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.