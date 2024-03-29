YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de küçük yaştaki çocuğuna otoyolda çekici kullandıran babaya ceza kesildi

İzmir'de küçük yaştaki çocuğuna otoyolda çekici kullandıran babaya ceza kesildi

AA AA
29.03.2024 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir-Aydın Otoyolu'nda ehliyeti bulunmayan çocuğuna çekici kullandıran babaya idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yayımlanan yaşı küçük kız çocuğunun tır çekicisi kullanmasına yönelik görüntülerin incelenmesi sonucu olayın İzmir-Aydın Otoyolu'nda 23 Mart Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında gerçekleştiği tespit edildi.

Çekici koltuğundaki yaşı küçük kız çocuğunun Y.B, yolcu koltuğundaki kişinin de babası E.B. olduğu belirlendi. Çekici plakası ve E.B'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak maddesinden idari işlem uygulandı.

Ayrıca E.B. ve kızı hakkında "trafik güvenliğini tehlike atma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı da belirtildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyin ölümü gerçekleşen bağışçı nakil bekleyen hastalara hayat olduBeyin ölümü gerçekleşen bağışçı nakil bekleyen hastalara hayat oldu
Kars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandıKars'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yalova’da su sporları sezonu açıldıYalova’da su sporları sezonu açıldı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Ehliyet

İzmir Namaz Vakitleri 29 Mart Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:21
İkindi
16:53
Akşam
19:39
Yatsı
20:56
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.