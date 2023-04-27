YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kumar baskını yapılan işletmede gizli bölme tespit edildi

İzmir'de kumar baskını yapılan işletmede gizli bölme tespit edildi

27.04.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen iki işletmeye düzenlenen operasyonda uzaktan kumandalı bir kapıyla girilen gizli bölmede saklandıkları tespit edilenlerin de bulunduğu toplam 215 kişiye 871 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki iki işletmede kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma yürüttü.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreslere düzenlenen baskında 115 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyon sırasında bir işletmede dışarıdan ayna olarak görünen, uzaktan kumandalı bir kapıyla girilen gizli bölme de tespit edildi.

Bu bölmede 60 kişinin jandarma ekiplerinden saklandıkları belirlendi.

Toplam 215 kişiye 871 bin 825 lira idari para cezası uygulanırken işletmeler mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüpheli G.A. ve Ö.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldıİzmir'de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı
Şırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıŞırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte satarak geçimini sağlıyorYeni Malatyaspor'un depremzede aşçısı tezgahta köfte satarak geçimini sağlıyor
Anahtar Kelimeler:
Bornova kumar jandarma

İzmir Namaz Vakitleri 27 Nisan Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:13
Öğle
13:14
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Perşembe

Yeni lokman hekim eczanesi
Buca
Marina eczanesi
Cesme
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Bayindir pinar eczanesi
Bayindir
Özge eczanesi
Bergama
Yagiz eczanesi
Foca
Baran eczanesi
Karaburun
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Doktorlar bile inanamadı! Kulağının içinden örümcek yuvası çıktı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Aylık kirası 30 bin TL, aidatı 5 bin TL... Evini gezdirince gündem oldu

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.