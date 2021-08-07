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İzmir'de kumar oynayan 32 kişiye 41 bin lira ceza kesildi

07.08.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kumar oynayan 32 kişiye 41 bin lira ceza kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bağ evinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 32 kişiye, 41 bin 106 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payamlı Mahallesi'nde E.Ş'nin bağ evini kumar oynattırmak için M.Ç'ye kiraladığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 41 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar malzemelerine el konulurken, M.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

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