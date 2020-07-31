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İzmir'de kurban ibadeti Kovid-19 tedbirleri altında yerine getirildi

İZMİR HABERLERİ  | 31.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Kenteki kurban satış noktalarında görevli polis ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu - Sıcak havadan dolayı kesim noktalarına sınırlı sayıda kişi alındı, birçok vatandaş da sosyal mesafeye uyarak sırasını bekledi

İZMİR (AA) - İzmir'de, kurban ibadeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirildi.

Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kurban pazarlarına gitti.

Geçmiş bayramlardan farklı olarak bu yıl kurbanlık satıcı ve alıcılarının, salgın önlemleri kapsamında, maske taktığı ve pazarlık sırasında tokalaşmaktan kaçındığı görüldü.

Ayrıca, sıcak havadan dolayı kesim noktalarına sınırlı sayıda kişi alındı, birçok vatandaş da sosyal mesafeye uyarak sırasını bekledi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlar ise pazarda devriye gezen polis ekipleri tarafından sıkça uyarıldı.

Vatandaşlar kurban ibadetlerini, belirlenen kesim alanlarında Kovid-19 önlemleri altında yerine getirdi.

- Bayramın ilk günü satışlar

Isparta'dan İzmir'e küçükbaş kurbanlık satmak için gelen Ahmet Ayvalık, AA muhabirine, koronavirüs salgını nedeniyle pazarlardaki alıcı sayısının azaldığını söyledi.

Satışların bu yıl sakin geçtiğini ifade eden Ayvalık, "38 yıldır kurbanlık satarım. İlk defa bu kadar sakin bir bayram yaşıyoruz." dedi.

Uşak'ın Eşme ilçesinden gelen Tamer Karaca ise 28 yıldır kurban pazarlarında yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl sattığımız fiyatlara kurbanlık satmak istiyoruz ama insan yok. Vatandaş gelmekten korkuyor. Hayvanları memlekete geri götürmek istemiyoruz. Alıcı gelince de tedbirlere dikkat etmek istiyoruz. Müşterilerimizi biz de maske konusunda uyarıyoruz."

Kasap Ali Şimşek, bu yıl daha az insan ağırlayan kurban pazarlarında daha çok, sosyal mesafe kurallarının gündeme geldiğini belirtti.

Kesimhaneye sınırlı sayıda vatandaş alındığına dikkati çeken Şimşek, "Polis devriye geziyor ama sadece polisin önlem alması yetmez. Herkes kendi sağlığını düşünmeli ve önlemini almalı." diye konuştu.

Halil Çoban ise pazarda eldiven ve maske kullanarak salgına karşı tedbir aldığını ancak fiyatlaran dolayı henüz kurbanlık alamadığını ifade etti.

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