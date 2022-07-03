İzmir'de kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Haziran'da Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına başında motosiklet kaskı ve elinde tabancayla giren, soygun girişiminde bulunan ancak panikleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli S.Z'yi (37) düzenlediği operasyonla belirlenen adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin olayda kullandığı kask ve kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yeri kamera görüntülerinin de kaydettiği olayda kuyumcuya girerek kadın çalışana silah doğrultan şüpheli, kadının çekmeceyi açamaması ve elindeki telefonu göstermesi sonrası kaçmıştı.

