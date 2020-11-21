YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de kuyumcu tedarikçisinin çantası, kapkaççılarca gasbedildi

İzmir'de kuyumcu tedarikçisinin çantası, kapkaççılarca gasbedildi

İZMİR HABERLERİ  | 21.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde kuyumculara altın tedarik eden toptancının çantası, kapkaççılarca zorla alındı.

Eski Çamlık Mahallesi'ndeki kuyumcudan çıkan toptancılardan birinin elindeki çanta, otomobile bindiği sırada motosikletle yanaşan iki kişi tarafından gasbedildi.

Arbede anında kapkaççılar, toptancının başına sert bir cisimle de vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Toptancı ayakta tedavi edilirken, polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Toptancı ilk ifadesinde, elinden alınan çantada bir miktar para olduğunu söyledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kapkaç olayı kuyumcuya ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:53
Öğle
13:02
İkindi
15:39
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.