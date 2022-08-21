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İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

21.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde girdikleri kuyumcudan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, hırsızlık anını iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

Çamdibi Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta F.K'ya ait kuyumcuya gelen 3 kadın, yüzük almak istediklerini söyleyip uzun süre modellere baktıktan sonra dükkandan çıktı.

Müşteriler gittikten sonra tablada yüzük ve takılardan bazılarının olmadığını fark eden F.K, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde 2 kadının iş yeri çalışanını oyalarken diğer şüphelinin hırsızlık yaptığını gören F.K, polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin kuyumcudan çıktıktan sonra bir otomobille ayrıldığını belirleyen ekipler, adreslerini tespit ettikleri C.S. (29), G.A. (22) ve N.K. (53) ile otomobilin sürücüsü M.A'yı operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çalıntı takılar ele geçirildi.

Çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 3 kadın, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kuyumcu İzmir hırsızlık

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