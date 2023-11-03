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İzmir'de kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

03.11.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde kar maskeleriyle girdikleri kuyumcudan yaklaşık 3 milyon değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 31 Ekim'de Gümüşpala Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalanan A.E, U.A, S.E. ve C.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin kullandığı otomobilde ele geçirilen 3 milyon değerindeki ziynet eşyası iş yeri sahibine teslim edildi.

OLAY

Bayraklı'daki bir kuyumcuya giren kar maskeli 4 kişi, 3 milyon değerinde ziynet eşyası çalıp kaçmaya çalışırken polislerin kovalamacası sonucu yakalanmıştı.

Şüphelilerin kullandığı sahte plakalı araçta, 3 milyon değerinde ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve soygun esnasında kullanılan kar maskeleri ele geçirilmişti.

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Kuyumcu Bayraklı

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