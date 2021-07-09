İzmir'de lastik botta mahsur kalan sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde lastik botta mahsur kalan sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta mahsur kalan 1 sığınmacının yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan sığınmacı, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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