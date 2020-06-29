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İzmir'de "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi yeniden açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 29.06.2020 13:21 | Son Güncelleme

İzmir'de "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi yeniden açılıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapatılan "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisinin, 1 Temmuz'dan itibaren yeniden ziyarete açılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgına karşı tüm önlemlerin alındığı Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisiyle kapılarını ziyaretçilerine yeniden açacak.

Sanatçının ölümünün 500. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi, ziyaretçilerini salgına karşı alınan sıkı önlemler altında ağırlayacak. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve maskesiz ziyaretçi alınmayacak.

Sergi, sanatçıdan ilham alan Tülin Onat, Bedri Baykam, Devrim Erbil, Ergin İnan, Yalçın Gökçebağ, Fevzi Karakoç, Onay Akbaş, Cem Sağbil, Mercan Dede, Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin Erdi'nin heykelleri, yağlı boya eserleri ve video gösterilerinden oluşuyor.

Sergiye tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, şair Ahmet Telli, tiyatrocu Mehmet Erbil ve yazarlar Nedim Gürsel, Sunay Akın, İbrahim Karaoğlu, Metin Celal, Dr. Mustafa Tolay, Durmuş Akbulut ve Yalın Alpay gibi isimler destek verdi.

Ressam Onay Akbaş'ın geliştirdiği projenin küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu üstleniyor.

Sergi, 30 Temmuz'a kadar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 09.00-18.00, pazar ise 12.00-18.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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