YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de lise öğrencileri yatalak hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan iletişim sistemi tasarladı

İzmir'de lise öğrencileri yatalak hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan iletişim sistemi tasarladı

İZMİR HABERLERİ  | 06.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

İzmir'de lise öğrencileri yatalak hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan iletişim sistemi tasarladı

İZMİR (AA) - İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencileri, hastalıkları ya da engelleri nedeniyle dış dünyayla iletişim kuramayan hastalar için beyin dalgalarıyla çalışan bir iletişim sistemi tasarladı.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Çiğli Fen Lisesi öğrencileri Nezahat Solmaz ve Melek Nur Özüdoğru'nun, öğretmenleri Ramazan Üstüntaş ile birlikte geliştirdikleri sistem, beyin fonksiyonlarını yerine getirmede bir problemi olmayan hastaların temel ihtiyaçlarını iletebilmelerini sağlayacak.

Üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nalan Özkurt'un danışmanlığıyla yürütülen projeyle geliştirilen sistem, EEG cihazıyla beyin dalgaları algılanarak hastanın odaklandığı kelimelerin bilgisayar aracığıyla yakınlarına iletilmesine dayanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkurt, iletişim kuramayan hastalara beyin dalgalarıyla harf seçme ya da yapay zeka teknolojileriyle çeşitli çözümler sunulsa da bu sistemlerin maliyetinin yüksek olduğunu, bireyin kendini ifade edebilmesi işleminin çok uzun sürdüğünü belirtti.

Öğrencilerin geliştirdiği sistemin ise yatalak veya konuşma güçlüğü çeken hastaların kendilerini daha rahat ve pratik bir şekilde ifade etmelerini sağladığını aktaran Nalan Özkurt, projenin 2019 Teknofest İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda da finale kalma başarısı gösterdiğine dikkati çekti.

Öğrencilerden Nezahat Solmaz, bu iletişim sistemi sayesinde insanların birey olarak yaşamalarına destek vermek istediklerini belirterek, kişinin düşünce ile odaklandığı kelimeleri bilgisayar ekranına yansıtma temelinde hareket ettiklerini aktardı.

Melek Nur Özüdoğru ise sistemi kullanan kişinin, örneğin acıktığında ekrandaki tabloda akan kelimelerden "acıktım" kelimesine sıra geldiğinde dikkatini artırdığını, EEG ölçüm cihazının da dikkat seviyesinin arttığını algılayarak bunu yazılıma aktardığını ifade etti.

Açıklamada, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi'nin, projenin patentini almak üzere Çiğli Fen Lisesi ile birlikte başvuruda bulunduğu da kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/
Anahtar Kelimeler:
beyin dalgaları iletişim sistemi İzmir Çiğli Fen Lisesi yatalak hasta

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Antalya'da restoranda çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Hatay'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Van Büyükşehir Belediyesi Ahi ailesine yardımda bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi Ahi ailesine yardımda bulundu

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

Rahim filmi gebe kalma şansını artırıyor

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

Anne kız estetik için Londra’dan Gaziantep’e geldi

İzmir Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:29
Öğle
13:28
İkindi
16:42
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

Çeşme’de limanda nefes kesen tatbikat

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

İzmir'de genç bir kadın banyoda ölü bulundu

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Maç sahada oynansın, maç sahada bitsin"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.