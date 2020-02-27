İzmir’de manda yetiştiriciliğine destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, manda yetiştiriciliğini canlandırmak için Selçuk ilçesinde 9 kadın üreticiye 28 manda hibe etti. Başkan Soyer, Tunç Soyer, "Hedefimiz; manda sütünden katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 50 yıl önce yok olan manda yetiştiriciliğini Selçuk’ta yeniden canlandırmak için çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda, 9 kadın üreticiye 28 manda hibe edildi. Manda hibe edilen 9 kadının, büyükşehirin verdiği bakım, besleme, barındırma ve sürü yönetimi eğitimlerini tamamlayarak manda almaya hak kazandığı belirtildi.

Öte yandan, mandaların teslimi nedeniyle bir tören düzenlendi.

"Hedefimiz; manda sütünden İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomiye, sağlığa ve doğaya kattığı değerlere rağmen Türkiye’de toplam süt üretimi içinde manda sütünün payının çok az olduğunu söyledi. Soyer bu tabloyu İzmir’den başlayarak değiştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bugün dünya mutfaklarına İtalya’dan ulaşan mozerella peyniri manda sütünden yapılıyor. İtalya’ya giden mandalar ise bu coğrafyadan gitmiş. Biz kendi değerimize sahip çıkamazken başkaları bundan dünyaya pazarladıkları bir ürün yaratıyor. En büyük zenginliğiniz bu bereketli topraklar ve iklim, ancak biz bunları kullanmıyoruz. Aklımızı başımıza toplayarak üretmek, ürettiğimizi dünyaya satmak mecburiyetindeyiz. Manda besiciliğini de bu amaçla İzmir’den başlayarak yeniden yaygınlaştıracağız. Hedefimiz; manda sütünden, katma değeri yüksek, İzmir’e özgü ve tüm dünyaya pazarlayacağımız İzmir mozerellası gibi ürünler üretmek. Bunu üreticilerimizle birlikte başaracağız."

Manda besicisi 9 kadına teşekkür eden Soyer, "Bize inandılar, kooperatif kurdular. Biz de bu hayvanlardan elde ettikleri sütün damlasını ziyan etmeyeceğiz; hepsini alacağız. Selçuk Efes’te bir zafer yaşanacak. Bir başarı hikayesi yaşanacak ve bu başarı hikayesi Türkiye’ye örnek olacak" dedi.