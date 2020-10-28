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İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 2 kişi daha öldü

İZMİR HABERLERİ  | 28.10.2020 19:59 | Son Güncelleme

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 2 kişi daha öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 Ekim'de başlayan tedavisine kentteki özel bir hastanede devam edilen E.K. (56), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çeşme Devlet Hastanesinde 16 Ekim'de tedaviye alınmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen yabancı uyruklu A.H. (32) de hayatını kaybetti.

Cenazeler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

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