YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de minibüsün çarptığı kişi öldü

İzmir'de minibüsün çarptığı kişi öldü

08.08.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de minibüsün çarptığı kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'de, minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

B.D. idaresindeki 35 AAS 773 plakalı minibüs, İzmir-Çeşme Otoyolu Balçova sınırlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Albayrak'a çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk babası Albayrak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fırat Albayrak'ın, İzmir'de CHP'den 2015 seçimlerinde 1. Bölge 8. sıradan milletvekili adayı olan iş insanı Muhsin Kurt'un damadı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göztepe, Ali Akman’ı transfer ettiGöztepe, Ali Akman’ı transfer etti
Antalyaspor-Galatasaray maçından notlarAntalyaspor-Galatasaray maçından notlar
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldıKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
kaza yaya

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:22
İkindi
17:11
Akşam
20:22
Yatsı
21:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazartesi

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Serhat Eczanesi
Aliaga
Feyza Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.