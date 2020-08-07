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İzmir'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 17:54 | Son Güncelleme

İzmir'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında mitolojik bir varlık olan Satyros'un kabartmasının bulunduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından Smyrna Antik Kenti kazılarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

İzmir Smyrna Tiyatrosu sahne binası kazılarında mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, tarihe dokunmak için kazı çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

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