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İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR HABERLERİ  | 08.10.2020 23:49 | Son Güncelleme

İzmir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sezgin A. (20) idaresindeki plakasız motosiklet, Mansuroğlu Mahallesi'nden Ankara Caddesi yan yol istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, motosikletteki Murat Muharrem Dursun ise savruldu.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Muharrem Dursun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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