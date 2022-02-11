İzmir'de motosiklet hırsızlığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı zamanlarda gerçekleşen 11 motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İlçe Jandarma Komutanlığı ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i tutuklandı. Dört şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.



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