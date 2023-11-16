İzmir'de motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 35 KZS 91 plakalı hafif ticari araç, Urla - İzmir kara yolu EGİAD Kavşağı'nda trafik ışığında bekleyen Murat Aslan'ın kullandığı 35 BIV 201 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün ablası Kübra Aslan'ın (27) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Aslan, daha sonra ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim olan hafif ticari aracın sürücü B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

