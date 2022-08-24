İzmir'de muhtar çöp tesisine depolamanın durdurulması için yargıya başvurdu

İZMİR (AA) - İzmir'de bir muhtar, "toprak kayması ve çevre kirliliği" nedeniyle Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne çöp depolanmasının durdurulması için mahkemeye başvuruda bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesine dilekçesini veren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, gazetecilere, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen katı atık bertaraf tesisi nedeniyle yıllardır zor günler yaşadıklarını söyledi.

Seslerini duyurabilmek amacıyla daha önce çeşitli eylemler yaptıklarını hatırlatan Kazar, "Artık eylem yapmaktansa hukuk yolunu aramak istiyoruz. İvedilikle çöpün depolanmasının durdurulması gerekiyor. Olası tehlikelerin önlenmesini talep ediyoruz. Bu konuda mahkemeye başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki günlerde bunlara sebep olan kim varsa suç duyurusunda bulunacağız. Adalete ve hukuka güveniyoruz. Hak, hukuk ve adalet herkes için lazım. İzmir'de 'çevreciyim' diyenler burada yok. Aliağa'da nöbet tutmasınlar, lütfen gelsinler Harmandalı'da nöbet tutsunlar." diye konuştu.

Kazar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermelerine rağmen bir çalışma yapılmadığını öne sürdü.

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilim insanlarıyla görüşme yaptığını anımsatan Kazar, "Bilim insanları 'Harmandalı'yı ölüm bekliyor, orada motor dahi çalışmaması lazım' diyor." şeklinde konuştu.

Yadigar Çeliktaş ise katı atık bertaraf tesisi yakınında meydana gelen zemin kayması ve çatlaklar nedeniyle evini boşaltmak zorunda kaldığını dile getirdi.

İkinci bir çöplük faciası yaşamak istemediklerini vurgulayan Çeliktaş, belediye yetkililerinden bu konuya daha duyarlı olmalarını beklediklerini kaydetti.

Tesisin mahalle sınırları içerisinde kaldığını aktaran Çeliktaş, "Bugün önlem alınmazsa yarın çok geç olabilir. Buradaki tesis; hava kirliliğine, pis kokunun yayılmasına neden oluyor." dedi.

