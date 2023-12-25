İzmir’de ölümü şüpheli bulunan kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıktı

Ölümü şüpheli bulunan kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıktı.

Olay, gece saatlerinde Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince başında hafif kanaması olduğu belirlenen şahıs, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıkarken, kimliğinin de Ercan Özdemir olduğu tespit edildi. Özdemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.



