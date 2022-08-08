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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

08.08.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynaklar Mahallesi Cennet Vadisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 10 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Buca kaynaklar izmir orman bölge müdürlüğü

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