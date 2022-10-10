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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

10.10.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri ve yer ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bergama orman yangını izmir orman bölge müdürlüğü

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