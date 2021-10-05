İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balçova'daki ormanlık alandan saat 06.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 2 dekarlık alana zarar veren yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesindeki İ.B'yi gözaltına aldı. Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.



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