YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

05.10.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bir kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balçova'daki ormanlık alandan saat 06.30 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 su tankeri ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 2 dekarlık alana zarar veren yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesindeki İ.B'yi gözaltına aldı. Şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor10 bin metre yükseklikte doğum! Dünya, Türk beyin cerrahını konuşuyor
İzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yediİzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yedi
İzmir'de subay adayları ant içtiİzmir'de subay adayları ant içti
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Balçova

İzmir Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:04
Öğle
13:05
İkindi
16:21
Akşam
18:56
Yatsı
20:12
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.