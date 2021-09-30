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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

30.09.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlı alanda çıkan yangını söndürme çalışması başlatıldı.

Balıklıova Mahallesi mevkisinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 10 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.

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