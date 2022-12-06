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İzmir'de otogarda 2 kilogram kokain ele geçirildi

06.12.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir otogarında 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de otogarda 2 kilogram kokain ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, otogara düzenledikleri operasyonda 2 kilo 60 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve tacirlerine karşı yürütülen mücadelenin, vatandaşların da desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir uyuşturucu kokain operasyon

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