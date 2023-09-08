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İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti

08.09.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kurye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de otomobil ile çarpışan motosikletteki kurye hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, E.D. (19) idaresindeki 35 ERD 88 plakalı otomobil ile Şafak Görkem Yeniay'ın (21) kullandığı 35 BNN 247 plakalı motosiklet, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ve motosikleti kullanan kurye yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kurye, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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