YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 05.09.2020 05:53 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Narlıdere yönüne ilerleyen U.Ö. (19) idaresindeki 35 ULG 99 plakalı otomobil, İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Can Yorga'ya (21) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak refüje düşen Yorga olay yerinde hayatını kaybetti. U.Ö. gözaltına alındı.

Yorga'nın, yolda peş peşe ilerledikleri ve içinde arkadaşlarının bulunduğu 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patlaması üzerine, onlara yardım etmek için bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobilden indiği, bu sırada yolun karşısına geçmek isterken kazanın gerçekleştiği iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'e bir şok daha! Mekanı...Ece Erken'e bir şok daha! Mekanı...
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
Kayserispor Situm’u gözden çıkardı
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Büyükşehir’den KPSS için ek seferler
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Körfez’de küçük dokunuşlarla eksiklikler gideriliyor
Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kadın tutuklandı
Uşak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kadın tutuklandı
Adapzarı’nda sokak ve parklar dezenfekte ediliyor
Adapzarı’nda sokak ve parklar dezenfekte ediliyor
Alanyaspor'un stadyum sponsoru bu sezon da Bahçeşehir Koleji oldu
Alanyaspor'un stadyum sponsoru bu sezon da Bahçeşehir Koleji oldu

İzmir Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:37
Öğle
13:15
İkindi
16:52
Akşam
19:43
Yatsı
21:02

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İzmir’den Silikon Vadisine
İzmir’den Silikon Vadisine
İzmir'deki "seri cinayet" davası -Sanık Hamdi Ayri hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu4. İhtisas Dairesi'nden beklenen rapor mahkemeye ulaştı -Raporda sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirtildi
İzmir'deki "seri cinayet" davası -Sanık Hamdi Ayri hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu4. İhtisas Dairesi'nden beklenen rapor mahkemeye ulaştı -Raporda sanığın akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirtildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.