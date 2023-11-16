İzmir’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmir Çanakkale Yolu, Tüpraş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine seyir halinde olan E.A. (50) idaresindeki 35 BCU 442 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yavaş’a (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Yavaş, kazada ağır yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rabia Yavaş’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Rabia Yavaş’a çarpan otomobil sürücüsü E.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



