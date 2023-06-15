YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü

İzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü

15.06.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, 35 ANS 884 plakalı kamyonetin sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.

Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği henüz bilinmeyen 35 ENG 73 plakalı otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan 35 BOS 208 plakalı otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi.

Kamyonette bulunan İnci Özparıltılı (31) ile 7 aylık bebeği Özhan Ahlas Özparıltılı, savruldukları aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı.

Ağır yaralanan anne Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisi sürüyor.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan yaralanan 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu.

Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de 3.9 büyüklüğünde depremİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar’da foto saferi başlıyorAfyonkarahisar’da foto saferi başlıyor
İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda 2 şüpheli yakalandıİstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir Gaziemir Otomobil kamyonet kaza ölü

İzmir Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:25

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Şen eczanesi
Menemen
Budak eczanesi
Bornova
Çağdaş eczanesi
Konak
Merkez eczanesi
Urla
İpek eczanesi
Menderes
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Barin eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

2 aylık bebeklerini kasanın içine koyup böyle gezdirdi

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.