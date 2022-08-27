İzmir'de otomobilinde sahte para bulunan kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilinde sahte banknotlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.

​​​​​​​Aramada, 53 adet 100 liralık, 2 adet 50 liralık ve 1 adet 10 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü H.B, gözaltına alındı.



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