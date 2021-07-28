İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Atatürk Mahallesi'nde Namık Kemal Caddesi ile Denizciler Sokağı'nın kesiştiği noktada, 18 Temmuz'da Caner A. yönetimindeki 06 FB 2240 plakalı otomobille çarpışarak ağır yaralanan 35 ARB 029 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet Can Korkmaz, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Korkmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Ödemiş'teki Sanayi Sitesi Camisi'nde kılınan namazdan sonra Ahrandı Mezarlığı'nda defnedildi.



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