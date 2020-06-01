İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayşe Tezkanlı'nın kullandığı 35 UGS 70 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritteki Enver Coşkun yönetimindeki 35 ZUG 83 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Tezkanlı ile otomobildeki Muhammed Can Tezkanlı, Özge İkra Tezkanlı, Dilek Zühre ve Hüseyin Zühre yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tire ve Ödemiş Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kamyonet sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Ödemiş-İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

