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İzmir'de otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

15.12.2021 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otoyolda hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden E.B. (23) idaresindeki 35 GF 627 plakalı hafif ticari araç, İzmir çevre yolu Bayraklı tünelleri çıkışında kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu, sürücü durumu 112 Acil Servis ekipleri ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı, tünellerden geçişler kontrollü sağlandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan yayanın otoyolda ve tünellerde yürüdüğü, Karayolları ekiplerinin uyarılarına rağmen yoldan ayrılmadığı öne sürüldü.

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