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İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

İZMİR HABERLERİ  | 28.03.2020 14:50 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Pandemi Kurulu oluşturdu.İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan il idare kurulunda, Vali Yardımcısı, İzmir İl Emniyet Müdürü, İzmir İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, İzmir İl Sağlık Müdürü, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü, Defterdar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü, 112 Müdürü, AFAD Müdürü ve Aile ve Çalışma Sosyal Hizmet İzmir İl Müdürleri hazır bulundu.

İzmir’de Pandemi Kurulu oluşturuldu

İzmir Valiliği korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında Pandemi Kurulu oluşturdu.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan il idare kurulunda, Vali Yardımcısı, İzmir İl Emniyet Müdürü, İzmir İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, İzmir İl Sağlık Müdürü, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü, Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü, Defterdar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü, 112 Müdürü, AFAD Müdürü ve Aile ve Çalışma Sosyal Hizmet İzmir İl Müdürleri hazır bulundu. Pandemi Kurulunda ise, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Toplantıda korona virüs salgınının yayılmasını önleme amacıyla alınan tedbirler ve alınabilecek ek tedbirler görüşüldü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda, İller İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında; İzmir’den yapılacak şehirler arası otobüs seferlerinin 28 Mart saat 17.00’den itibaren ancak valilik ve kaymakamlığın izni ile yapılmasına, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararlarıyla sevk edilen birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile şehre gelmiş olup kalacak yeri bulunmayan vatandaşların valilik ve kaymakamların izni ile şehirler arası yolculuk yapmasına, iller arasında seyahat etme zorunlu olan vatandaşların Seyahat İzin Kuruluna başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunmaları, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde “Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Kurulu Belgesi” düzenlemesine ilişkin karar alındı.

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