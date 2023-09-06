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İzmir'de park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

06.09.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin, araçlara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'de park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, park halindeki 4 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yeşilova Mahallesi 4076 Sokak'ta seyreden 35 AAV 114 plakalı otomobil, park halindeki 3 otomobil ve bir kamyonete çarparak durabildi.

Kaza sonrası araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Hafif yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulanstaki tedavisinin ardından alkol muayenesi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

Aracında hasar oluşan ve kazayı gören Burkay Çalışkan, "Araç, gördüğünüz yönden bu yöne doğru yaklaşık 150 kilometre hızla önce öndeki bir otomobile, sonra kamyonete çarparak komple 4 aracı perte çıkardı, dönerek frenlendi." dedi.

Öte yandan otomobilin araçlara çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin yolda hızlı bir şekilde seyredip, araçlara çarptıktan sonra savrularak durduğu görülüyor.

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İzmir çarpma kaza

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