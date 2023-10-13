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İzmir’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

13.10.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Buca ilçesinde patenli gençler otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

İzmir’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gençlerin tehlikeli yolculuğu arkasında bulunan bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay 11 Ekim akşamı Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde meydana geldi. Ayaklarında paten bulunan 3 genç, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüsünün arkasına takıldı. Arkasına takılan gençlerden haberdar olmayan otobüs şoförü ise bir süre seyre devam etti.

Otobüsün arkasına takılan gençler diğer araç sürücüleri ve kendileri için tehlikeye davet çıkartırken, o anlar otobüsün arkasında bulunan araç kamerasına yansıdı.

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