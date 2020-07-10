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İzmir'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü

İZMİR HABERLERİ  | 10.07.2020 15:54 | Son Güncelleme

İzmir'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

İzmir - Ankara kara yolu üzerinde Bağyurdu Mahallesi sınırları içindeki bir piliç kesim ve işleme tesisinin paketleme bölümünde kaynak çalışması sırasında paneller alev aldı.

İşçilerin tahliye edildiği tesisteki yangın, İzmir ve Manisa'dan 8 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, biri hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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