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İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı

29.03.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 50 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 50'sinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerde 2'si savcılıktaki sorgusunun ardından, 47'si de mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 Mart'ta düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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