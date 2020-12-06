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İzmir'de polis memuruna tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

İZMİR HABERLERİ  | 06.12.2020 22:27 | Son Güncelleme

İzmir'de polis memuruna tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde polis memuruna tekme atan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir tekel bayinin açık olduğunu görünce iş yeri sahibi S.D'den evraklarını istedi.

Evrakların diğer iş yerinde olduğunu ileri süren S.D, konuyla ilgili tutanak tutmak isteyen polislere zorluk çıkarttı.

Polis aracına bindirilmeye çalışan S.D, polis memurlarını ve aracı tekmeledi.

Daha sonra olay yerine gelen S.D'nin yeğeni M.D. de ekiplere zorluk çıkarttı.

Olay yerine gelen destek ekiplerle kontrol altına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Şüpheliler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan idari yaptırım uygulandığı, ayrıca görevli memura saldırı, mukavemet ve memurun görevini engellemek suçlarından adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından da şüpheliler hakkında işlem talimatının verildiği bildirildi.

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